Президент Украины Воадимир Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов, сообщает «Политика Страны».

© Global look

В список попали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, Светлана Дашанимаева, представляющая Россию в стрельбе из лука, глава Международной шахматной федерация (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и боксер Федор Чудинов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.