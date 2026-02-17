Венгрия пытается вывести спортивных функционеров РФ из-под санкций ЕС

Венгрия добивается исключения спортивных функционеров России из списка санкций ЕС, сообщает Politico.

Исключение российских функционеров из списка может задержать принятие 20-го пакета рестрикций. Вероятно, послы ЕС встретятся 18 и 20 февраля для обсуждения списка санкций.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пытается скоординировать действия с Великобританией. Еврокомиссия заявляла, что намерена принять 20-й пакет санкций к 24 февраля.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов, сообщает «Политика Страны».

В список попали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, Светлана Дашанимаева, представляющая Россию в стрельбе из лука, глава Международной шахматной федерация (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и боксер Федор Чудинов.