На хоккейном матче мужчина убил жену и детей

На хоккейном матче в США между школьными командами «Ковентри» и «Блэкстоун» мужчина застрелил жену и трех своих детей, сообщает «Первый спорт» со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел на почве бытового насилия. Мужчина выстрелил около 15 раз. После убийтсва семьи мужчина покончил с собой.

Другим детям, тренерам и зрителям пришлось в панике убегать и прятаться.

В июле 2025 года игрок в американский футбол Кори Адамс погиб в результате стрельбы в Теннесси.

Адамс являлся студентом-первокурсником. 20 июля2025 года он был обнаружен с огнестрельным ранением в автомобиле на окраине Мемфиса. Отмечается, что еще четверо мужчин, получивших в результате инцидента огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни, прибыли в близлежащие больницы на личных автомобилях.