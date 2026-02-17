Майкла Джордана критикуют за сомнительный жест в отношении ребенка

Вчера команда Майкла Джордана 23XI Racing выиграла престижную гонку «500 миль Дайтоны» – победителем стал пилот Тайлер Реддик.

Когда команда отмечала победу, Джордан подошел к сыну Реддика, Бо, стоявшему у кубка, и зачем-то пощипал его за ягодицы.

Учитывая гремящий в США скандал с файлами Джеффри Эпштейна, в числе которых есть обвинения в педофилии, жест Джордана вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.