Украинский футболист избил сотрудника ТЦК

Футболист украинского клуба «Колос-2» Даниил Колесник на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как он бьет сотрудника ТЦК.

Позднее украинский футболист удалил видео и закрыл свой профиль в социальной сети. Однако в клубе уже сообщили, что против игрока будут применены санкции в виде расторжения трудового соглашения.

«На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды «Колос-2». ФК «Колос» принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных», — указано в сообщении.

ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) — это современный аналог военкоматов в Украине (с 2022 года), подчиняющийся Минобороны. Они занимаются воинским учетом, мобилизацией граждан, вручением повесток и предоставлением отсрочек. ТЦК функционируют по чётким правилам, осуществляют административный контроль и могут оформлять розыск нарушителей.