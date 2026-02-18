Адвокат семьи Тиммы обратилась к Седоковой

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, выступила с обращением к его бывшей супруге, певице Анне Седокова, в преддверии судебного разбирательства. Ранее семья спортсмена подала иск в Хорошёвский суд Москвы.

«Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь всё будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис. Работаем дальше!» — написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, он совершил самоубийство. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.