Европейцы опасаются ехать на ЧМ по футболу в США

Европейские футбольные болельщики выразили обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в США перед стартом чемпионата мира — 2026 по футболу. Об этом пишет портал Euractiv.

© Газета.Ru

Фанатские опасения связаны с полицейскими операциями по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства. Еврокомиссар по вопросам культуры, спорта и молодежи Гленн Микаллеф сообщил, что ЕС обратился к президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино с просьбой обеспечить безопасность европейских фанатов.

В СМИ ранее уже появлялись сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026. Это было связано с тем, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.