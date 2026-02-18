WADA может возобновить судебный процесс против РУСАДА

Судебный процесс по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет возобновлен, если до 5 марта не будут приняты антидопинговые поправки в Закон о спорте РФ. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Все процедуры в CAS по иску WADA к РУСАДА приостановлены до 5 марта, то есть остается 2 недели, далее процесс возобновится, - рассказала Логинова. - Позиция РУСАДА подготовлена. Но мы все же надеемся, что поправки будут приняты. Со стороны РУСАДА все необходимое для признания статуса выполнено, мы функционируем как одно из лучших в мире антидопинговых агентств".

Как ранее рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, было принято решение перенести слушания во втором чтении антидопинговых поправок в Закон о спорте РФ на более поздний срок из-за необходимости более детальной проработки предлагаемых изменений.

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства. По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

В сентябре 2023 года WADA в очередной раз заявило о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

В начале осени Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство пришли к соглашению о приостановке судебного процесса в Спортивном арбитражном суде по иску WADA к РУСАДА в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство РФ.