Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что украинские функционеры «замучили» спортивное сообщество.

– Тяжелее всего процесс возвращения (российских атлетов – Спортс’’) идет в командных видах спорта. Есть пример водного поло, где наши сборные скоро выступят на первых турнирах после отстранения. А с остальными видами спорта есть прогресс?

– В волейболе процесс хорошо идет, юноши уже допущены. Гандбол – на стадии переговоров. Самый тяжелый кейс – это хоккей. Но я вот Люка Тардифа (президента Международной федерации хоккея – Спортс’’) покритиковал, а он на следующий день на весь мир заявил, что за Россию и Беларусь. Однако это все слова, а нам нужны решения. И если он не изменит свою позицию, то после Олимпийских игр пойдет отвечать в суд.

Что касается футбола, то там любое слово в ту или иную сторону вызывает эмоции. И УЕФА, и ФИФА, конечно, находятся под давлением. Но я желаю им быть последовательными и смелыми. Мы с ними работу ведем, находимся в контакте.

Заметно, что там украинская сторона оказывает сильное давление. Однако украинские спортивные функционеры уже надоели всем, замучили всех. На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чем здесь спорт? Это уже общее мнение мирового спортивного сообщества. И последние решения МОК по украинскому спортсмену на Олимпиаде это подтверждают (Международный олимпийский комитет отстранил от Игр-2026 украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование шлема с фото погибших атлетов – Спортс’’).

Есть правила, которые надо соблюдать всем. Они будут уроком не только для украинцев, но и для всех остальных. В Олимпийской хартии записано, что никакой политической пропаганды на соревнованиях быть не должно. Флаг страны – и все.

И, кстати, по поводу погибших спортсменов, о которых украинцы говорят. Мы ведь тоже посчитали. Эти данные есть, я готов их озвучить. У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну, что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибло? А сколько спортсменов погибло в Иране? В Израиле? В Палестине? Идут конфликты, люди гибнут. Не надо на этом спекулировать, – сказал Дегтярев в интервью «Чемпионат.com».