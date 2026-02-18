Умер заслуженный тренер России по тяжелой атлетике

Скончался заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Владимир Книга, сообщает пресс‑служба министерства спорта Ставропольского края.

Владимир Книга умер в возрасте 73 лет. Его самым известным учеником был Андрей Чемеркин, который в 1996 году стал олимпийским чемпионом. Кроме того, в активе спортсмена четыре золотые медали чемпионатов мира и два золота чемпионатов Европы. Он восемь раз обновлял рекорды мира.