Умер заслуженный тренер России по тяжелой атлетике

Умер тренер олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина

Скончался заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Владимир Книга, сообщает пресс‑служба министерства спорта Ставропольского края.

Владимир Книга умер в возрасте 73 лет. Его самым известным учеником был Андрей Чемеркин, который в 1996 году стал олимпийским чемпионом. Кроме того, в активе спортсмена четыре золотые медали чемпионатов мира и два золота чемпионатов Европы. Он восемь раз обновлял рекорды мира.

— Коллектив министерства физической культуры и спорта Ставропольского края скорбит по поводу кончины легенды отечественного спорта, заслуженного тренера России по тяжелой атлетике, заслуженного работника физической культуры и спорта, Героя труда Ставрополья Владимира Никитовича Книги. В сердцах многих о Владимире Книге навсегда останется память как о прекрасном наставнике, великолепном организаторе, человеке замечательной души и выдающихся личностных качеств. Память о Владимире Никитовиче будет вечно жить в наших сердцах. Светлая память, — говорится в сообщении.
