Болельщик «Сибири» получил 1,5 года за драку с полицейским на матче КХЛ

Болельщик «Сибири» получил 1,5 года условно за драку с полицейским на матче КХЛ. Пьяный мужчина минимум 3 раза ударил сотрудника ногой. Еще раз – в область лица в патрульной машине
Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 1,5 годам условно болельщика «Сибири», который на матче FONBET КХЛ с «Автомобилистом» (0:5) подрался с охранником, а затем напал на полицейского.
«Воложанин П. Д. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Суд установил, что 23 декабря 2025 года Петр Воложанин, находясь в состоянии опьянения, нарушил правила поведения на стадионе и затеял конфликт с сотрудником службы безопасности клуба, который перерос в драку. Разнимать их пришли сотрудники полиции.
При задержании мужчина оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции не менее трех ударов ногой. Позже, находясь в патрульном автомобиле, он нанес полицейскому еще один удар ногой в область лица.
Суд также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Воложанин обвинялся по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих обязанностей).
