Смерть избранников, измены и попытки родить: испытания Ирины Лобачевой

После развода с Ильей Авербухом фигуристку Ирину Лобачеву ждал целый ряд испытаний: Дмитрий Марьянов ушел от нее к другой, два избранника скончались, а второй муж бил. Starhit вспомнил историю спортсменки в день ее 53-летия.

Карьера

Ирина Лобачева родилась 18 февраля 1973 года в Ивантеевке Московской области. Вся ее семья любила смотреть фигурное катание и когда врач порекомендовал отдать часто болеющую Иру в секцию, выбор стал очевидным. В возрасте шести лет Ира начала заниматься под руководством Натальи Дубинский и уже в 12 лет впервые приняла участие в зарубежных соревнованиях.

Из-за больных коленей Лобачева не могла выполнять сложные прыжки — это стало причиной перехода из одиночного катания в танцы на льду. С партнерами спортсменке не слишком везло: Олег Онищенко бросил профессиональную карьеру и основал бизнес, Алексей Поспелов — уехал в Швейцарию.

В 1992 году фигуристка встала в пару с Ильей Авербухом, у которого разладились отношения с предыдущей партнершей Мариной Анисиной. Дуэт регулярно попадал в тройку лучших в России и показывал отличные результаты на международных соревнованиях, а в 1994 году фигуристы переехали в США, где стали тренироваться с удвоенной силой. Старания принесли свои плоды: в 1998 году Лобачева и Авербух заняли пятое место на Олимпиаде, а в 2002 году — взяли серебро. Через год пара завершила карьеру в любительском фигурном катании.

Лобачевой и Авербуху предложили остаться в США, однако они предпочли вернуться в Россию и запустить собственный проект «Ледовая симфония». Кроме того, Ирина стала тренером и возглавила школу фигурного катания. Новым этапом стало участие в телепроектах Первого канала: «Звезды на льду», «Ледниковый период» и «Лед и пламень». Партнерами Ирины в программах становились известные артисты: Валерий Сюткин, Дмитрий Марьянов, Владимир Шевельков. Сейчас фигуристка не снимается в шоу, однако продолжает давать частные занятия начинающим спортсменам.

Измена Авербуха

Лобачева была знакома с Авербухом с юных лет. После того, как фигуристы стали дуэтом, стали распространяться слухи о давней влюбленности Ильи в Ирину. Романтичная история вылилась в брак, который окружающие считали примером для подражания. В 2004 году у них родился сын Мартин.

Все было хорошо до тех пор, пока в жизни Авербуха не появился проект «Ледниковый период». Спортсмена окружали красивые женщины — удержаться от соблазна оказалось слишком сложно. Об измене Ильи с известной актрисой Ирина узнала от родного сына — именно его рассказ стал причиной для развода.

«Мартину было два годика, его не с кем было оставить, и отец привел его на шоу. В раздевалке к нему подошла эта девушка, не стану называть ее имя, и представила своего сына, сказав: "Это твой братик". Потом Мартин спросил у меня, кто это», — рассказывала Лобачева.

Разрыв с мужем после 15 лет брака стало тяжелым ударом для Ирины. Спустя много лет фигуристка признавалась, что брак изначально был далек от идеала и она чувствовала нехватку внимания со стороны избранника. Возможно, союз спас бы второй ребенок, однако у Лобачевой случился выкидыш, а Авербух, по ее словам, тогда не поддержал жену.

Тяжелые потери

После разрыва у Лобачевой закрутился роман с Дмитрием Марьяновым: знаменитости познакомились на ледовом шоу. Вместе они пробыли 3,5 года.

«Я чувствовала себя защищенной. До предложения дело не дошло. Мы очень хотели ребенка, но не получалось, наверное, из-за этого начали отдаляться друг от друга. Я забеременела, но через несколько недель случился выкидыш», — резюмировала фигуристка.

Марьянов изменял возлюбленной: на дне рождения Гоши Куценко Ирина узнала о существовании в жизни Дмитрия психолога Ксении Бик. Актер продолжал звонить Лобачевой, но она твердо дала понять, что стоит определиться с женщиной. Бик увела Мартьянова за считанные месяцы.

«Ксения обманула Дмитрия по поводу ребенка, сказав, что он его. Эта ложь сильно его ранила. Говорили, что он стал алкоголиком, но мог ли измениться в короткий срок? Я же с ним жила. Дима выпивал, когда у него случались депрессии, но это было под контролем, никаких запоев», — отмечала Лобачева.

Осенью 2017 года Дмитрий Марьянов умер от тромбоэмболии в реабилитационном центре. Ирина и сейчас считает, что хотя бы частично в этом виновата Ксения.

Разрыв с Марьяновым был тяжелым для Лобачевой, однако она не оставила надежды обрести счастье в личной жизни. Она начали встречаться с мужчиной по имени Иван, который был на шесть лет моложе. Через несколько месяцев она узнала, что избранник употребляет наркотики — Иван не смог вылечиться и скончался от передозировки.

Злой рок настиг и следующего избранника Ирины: Александр Шумаков умер спустя 10 дней после попытки самоубийства. Лобачева впала в депрессию, пристрастилась к алкоголю и даже попала в реабилитационный центр.

Насилие от второго мужа

К жизни женщину вернул молодой фигурист Иван Третьяков. Несмотря на разницу в возрасте в 16 лет, Ирина уверяла, что счастлива с избранником, однако в 2019 году подала на развод. Оказалось, что Третьяков не работал, а во время ссор поднимал на жену руку. Вразумить его не удавалось.

Фигурист хотел возобновить отношения, однако у Лобачевой были другие планы. Ирина не простила бывшего мужа и была не готова к новому союзу. Единственное, о чем мечтала Ирина — родить дочь.

«Я была зашита после кесарева сечения при рождении Мартина такими нитками, что не рассасываются, сейчас не используют их. Плод не закреплялся, поэтому я и не смогла выносить ребенка от Илюхи, Димы и Ивана. Я узнала об этом недавно, мне провели две операции», — признавалась она несколько лет назад.

Отметим, что Ирина продолжает хорошо общаться с Авербухом. Например, спортсменка одобрила союз бывшего мужа с Лизой Арзамасовой, ну а худрук поддерживал экс-супругу, когда ее обвиняли в алкоголизме.