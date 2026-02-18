Скандал вокруг Паралимпиады: Европа ополчилась против флагов России и Белоруссии

Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить российских и белорусских паралимпийцев к зимним Играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо под флагами своих стран спровоцировало громкий скандал в Европе. Великобритания, Германия и Украина требуют пересмотра решения, но бойкотировать мероприятие готовы не все.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси, приостановленное после начала специальной военной операции на Украине. За восстановление проголосовал 91 делегат Генассамблеи, против - 77. Таким образом, формально российские и белорусские спортсмены получили право выступать на Играх под флагами своих стран, однако окончательный допуск зависел от международных федераций, и четыре из них, включая лыжные дисциплины, сохранили свои запреты.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки в декабре, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иски российских и белорусских спортсменов против Международной федерации лыжного спорта (FIS), обязав допустить их до соревнований и разрешить набирать рейтинговые очки. Без этого квалификация на Игры была бы невозможна.

Так, уже в январе 2026 года российские и белорусские паралимпийцы впервые за долгое время вышли на старт под национальными флагами. На этапе Кубка мира в немецком Финстерау россиянин Иван Голубков занял второе место.

В Германии это вызвало резкую критику: "Мы должны это принять, - комментирует председатель правления Немецкого союза спортсменов-инвалидов (DBS) Идрисс Гоншинска. - Однако это противоречит нашим морально-этическим принципам, нашим спортивным ценностям и, с нашей точки зрения, является неприемлемым, особенно для участников из Украины".

А 17 февраля Международный паралимпийский комитет официально подтвердил распределение двусторонних приглашений, благодаря которым Россия получила шесть слотов, а Беларусь - четыре. В состав российской команды вошли: трёхкратный паралимпийский чемпион по горным лыжам Алексей Бугаев, двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков и призёр чемпионата мира Анастасия Багиян. В парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Все они вернулись к стартам в январе и уже успели завоевать титулы на этапах Кубка мира.

Глава Паралимпийского комитета России подтвердил: российские спортсмены выйдут на церемонию открытия с флагом страны. Впервые после Игр в Сочи-2014 Россия будет представлена на Паралимпиаде с национальной символикой. В 2016 году сборную отстранили от Игр в Рио из-за допингового скандала (член белорусской делегации Андрей Фомочкин тогда пронес российский флаг, но организаторы его изъяли). В 2022 году россиян не допустили до Паралимпиады в Пекине на фоне начала военных действий на Украине, правда спортсмены узнали об этом, уже находясь в олимпийской деревне. А в 2023 году россиянам и белорусам разрешили выступать только под нейтральным статусом - без флагов и гимнов.

Участие российских и белорусских спортсменов в Паралимпиаде-2026 вызвало негодование и в Лондоне. Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди назвала решение комитета «совершенно неверным». «Разрешение спортсменам из России и Беларуси выступать под их собственными флагами, в то время как жестокое вторжение в Украину продолжается, служит ужасным сигналом»,- написала министр на своей странице в соцсетях.

Наиболее жестко отреагировала Украина. Министр молодежи и спорта Матвий Бидный заявил, что решение «разочаровывает и возмущает». Ранее Бидный допускал возможность бойкота Игр украинской делегацией. С 2023 года на Украине действует официальный запрет на участие в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под национальными флагами, что делает саботаж мероприятия реальной перспективой.

Однако единого фронта в Европе нет. Швеция, чьи спортсмены были одними из самых активных критиков допуска паралимпийцев из России и Белоруссии, официально отказалась от бойкота. Генеральный секретарь Шведской ассоциации лыжного спорта Пернилла Бонде заявила: «Мы не можем контролировать каждого отдельного человека. Но бойкотировать мы не рекомендуем».

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.