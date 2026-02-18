Глава украинского МИД призвал к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в соцсети X призвал к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

Главу украинского МИД возмутило решение Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном.

«Эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды», — заявил Сибига.

Министр добавил, что поручил послам Украины провести переговоры с официальными лицами в странах, где они находятся. Те должны призвать их не посещать церемонию открытия Паралимпиады.

О допуске россиян и белорусов до Паралимпиады-2026 с флагом и гимном стало известно ранее 18 февраля. Россию будут представлять одна женщина и один мужчина в паралимпийских лыжных гонках, а также двое мужчин-сноубордистов. Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта.