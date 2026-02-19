В МОК прокомментировали решение IPC допустить российских паралимпийцев

Пресс‑секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить российских спортсменов с флагом и гимном, заявил, что IPC является независимой организацией, поэтому может предпринимать любые действия.

© Матч ТВ

Российские спортсмены с флагом и гимном примут участие в зимних Паралимпийских играх‑2026, которые пройдут в Милане и Кортине‑д’Ампеццо с 6 по 15 марта.

— IPC — независимая организация. У них прошла генеральная ассамблея, на которой было принято это решение. На этом все, точка, — сказал Адамс на брифинге.

— Как у оргкомитета у нас не стоит задачи рассматривать этот вопрос. Мы последовательно решаем задачи, касающиеся Игр в Италии, чтобы все спортсмены могли выступать, — добавил директор по связям с общественностью Игр‑2026 Лука Касасса.

Делегация России на Паралимпиаде‑2026 составит 23 человека, в том числе шесть российских спортсменов, которые получили двусторонние приглашения. В горнолыжном спорте выступят трёхкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призёр чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.