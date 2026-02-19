Премьер-министр Литвы заявила о бойкоте Паралимпиады

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о бойкоте Паралимпиады из-за России. Ее слова приводит lrt.lt.

«Я запланировала поездку на Паралимпиаду, чтобы поддержать наших спортсменов, но она не состоится», — сказала премьер-министр.

Ругинене отметила, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить на соревнования российских и белорусских спортсменов с флагами и гимнами не отвечает современным реалиям.

Кроме того, она отметила, что все в Европе верят в победу Украины в текущем конфликте.

«Нам нужно единство и жесткость против всех провокаций», — добавил Ругинене.

Российским спортсменам разрешили выступить на Паралимпийских играх с флагом и гимном в сентябре 2025 года. Участники Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета проголосовали против продления частичной приостановки членства в организации Паралимпийского комитета России (ПКР).

Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступят на ней с флагом и гимном. МОК пригласил на соревнования шестерых спортсменов из России.