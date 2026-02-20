Адвокат раскрыла, как в Латвии отреагировали на мнение российских экспертов по делу Тиммы

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, что расследование смерти спортсмена проводит следователь Бюро криминальной полиции Риги. По её словам, латвийские правоохранительные органы объективно восприняли выводы российских экспертов и полностью поддержали их позицию относительно физических причин смерти.

«Нужно отдать должное объективному восприятию информации коллегами из правоохранительных органов Латвии: никаких нареканий по физическим причинам смерти Яниса, мнение российских экспертов и следователей было поддержано полностью! Не имеет значения, гражданином какой страны был молодой, талантливый и перспективный парень! Дружественной, недружественной или враждебной! Он должен был жить! А не лежать в земле!» – написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.