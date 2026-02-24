Призер Олимпиады в Италии поддержал проект Сбера

Россйиский ски-альпинист, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Италии, Никита Филиппов, назвал не лишней поддержку спортсменов в рамках проекта Сбера «Спасибо олимпийцам».

«Естественно, мне нравится позиция - своих не бросаем», — сказал он.

В рамках проекта желающие оставляли в Telegram-боте слова благодарности и гордости за спортсменов. Затем эти слова выводили на билбордах в Москве.

Также в Сбере сообщили, что теперь поддержать развитие детского спорта в регионах можно переводом бонусов «Спасибо» через приложение «СберБанк Онлайн». Банк удвоит перечисленные бонусы в фонд «Вклад в будущее».