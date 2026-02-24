Макрон опубликовал пост в честь передачи Франции эстафеты проведения ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в соцсети пост в честь того, что на закрытии Олимпийских игр — 2026 Франции официально была передана эстафета проведения Олимпиады-2030, которая пройдёт во французских Альпах.

© Чемпионат.com

«Олимпиада в Милане и Кортине нас потрясла! Теперь наша очередь подхватить эстафету. Следующие — французские Альпы! В 2030-м мы поприветствуем весь мир на Играх, которые оставят след. В грандиозном масштабе, как и в 2024! Увидимся в наших живописных горах», — написал у себя в аккаунте Макрон, дополнив текст видеороликом интро Олимпийских игр — 2030.

Олимпиада в Италии прошла с 6 по 22 февраля. Россияне, выступившие на ней в нейтральном статусе, привезли домой только одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебро.