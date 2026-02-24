Игрок ПСЖ предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Футболист сборной Марокко и «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании. Дата слушаний пока не определена. Об этом сообщает Le Parisien.

Прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Футболиста обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года Le Parisien сообщила, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.

Хакими 27 лет, он выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С командой футболист четыре раза выиграл чемпионат Франции, трижды — суперкубок страны, дважды — Кубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.