Авербух назвал главные события для российского спорта за последнее время

Авербух назвал главные события для российского спорта за последние четыре года

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух назвал главные события для российского спорта, произошедшие за последние четыре года.

«Главное достижение российского спорта за последние четыре года? Если брать глобально, то это выступление наших гимнастов на чемпионате мира и выступление на чемпионате мира по водным видам спорта, где мы выиграли очень много медалей — очень достойно вернулись. Разочарований за это время в нашем спорте не было. Считаю, наоборот произошла определённая мобилизация. В общем, как говорится, нет худа без добра. [Из-за ситуации с отстранением] вырос отчасти и уровень проведения внутрироссийских турниров, ещё увеличилась внутренняя конкуренция. Безусловно, есть положительные моменты, но мы все ждём возвращения на мировую арену, потому что лучшие спортсмены должны соревноваться с лучшими. А искусственно созданные турниры, даже если они очень красивые, не имеют никакой ценности, если на них не встречаются сильнейшие атлеты», — приводит слова Авербуха Sport24.

