Что творится в Мексике, и почему ЧМ-2026 под угрозой срыва

В стране беспорядки, хотя президент страны не видит серьёзных проблем. Сегодня должна состояться товарищеская игра с Исландией.

Важные новости поступают в последние дни из Мексики. 22 февраля местные вооружённые силы ликвидировали лидера одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известного как Эль Менчо. Как это связано с футболом? Напрямую. Через 3,5 месяца в Мексике стартует чемпионат мира. А ещё раньше страна примет стыковые матчи. Но сейчас в некоторых штатах вспыхнули беспорядки, которые ставят под угрозу проведение ЧМ на территории Мексики.

Операция по ликвидации Осегеры прошла в паре часов езды от Гвадалахары, штат Халиско. Именно там в 2010 году Эль Менчо организовал наркокартель, ответственный за контрабанду в США. В ходе действий мексиканские силы обороны устранили ещё четырёх членов картеля.

После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки. Представители CJNG вступили в столкновения с вооружёнными силами: они поджигали автомобили и заправки, перекрывали дороги и блокировали инфраструктуру. А где-то даже случились тюремные бунты. В штате Халиско ввели режим чрезвычайного положения, аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы. В соцсетях появились видео с пассажирами, пытающимися укрыться от бандитов. Также в Халиско жителям не рекомендуют выходить на улицу.

Беспорядки уже задели мексиканский футбол. Например, матч женского чемпионата между «Некаксой» и «Керетаро» был прерван из-за стрельбы рядом со стадионом. Мировые СМИ облетело видео, как девушки убегают в подтрибунное помещение. Также в мужском чемпионате Мексики из соображений безопасности отложен матч между «Керетаро» и «Хуаресом».

Ещё в сентябре 2025 года губернатор штата Халиско Пабло Лемус Наварро в интервью The Athletic заявил, что перед чемпионатом мира власти внедрят систему видеонаблюдения. А нацгвардия и армия будут активно патрулировать всю Гвадалахару. Сейчас Наварро отметил, что от ФИФА не поступило никаких сообщений, которые могли бы их обеспокоить. Также губернатор заверил, что руководство штата контролирует ситуацию.

На предстоящем ЧМ-2026 Гвадалахара должна принять четыре игры. В их числе — матч между Мексикой и Южной Кореей, а также топ-встреча Уругвая с Испанией. Мехико и Монтеррей примут девять игр. Но если до турнира ещё несколько месяцев и ситуацию можно взять под контроль, то уже в марте мексиканцы проведут межконтинентальные стыки за последние места на ЧМ. В Гвадалахару приедут сборные ДР Конго, Ямайки и Новой Каледонии, в Монтеррей — команды Ирака, Боливии и Суринама. Проблема.

По информации The Athletic, ФИФА рассматривает вариант с переносом матчей из Мексики — как стыковых, так и встреч финального этапа. Однако анонимный сотрудник организации сообщил, что «ФИФА рассмотрит возможность переноса только в крайнем случае» и что «безопасность остаётся приоритетом, и ФИФА полностью доверяет всем трём принимающим странам».

Также ESPN сообщает, что Мексика направила в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе краткое изложение событий, произошедших в последние дни. Теперь там должны изучить эту информацию, определить наличие и масштаб проблем с безопасностью и предпринять дальнейшие шаги. Ситуация осложняется тем, что десятки тысяч болельщиков уже приобрели билеты и забронировали отели на финальную часть ЧМ. В случае переноса ФИФА будет обязана возместить им убытки.

Хотя эксперт BBC доцент кафедры уголовного права Ноттингемского университета Хавьер Эскауриаца считает, что никаких проблем с ЧМ-2026 в Мексике не возникнет: «В целом картели заинтересованы в экономической выгоде от обеспечения мирного проведения чемпионата мира по футболу. Да, они подкупают политиков и местную полицию, но также покупают рестораны и владеют отелями. Они часть экономической системы. Им будет полезно, если британцы, американцы и другие поедут в Мексику, потратят свои деньги и хорошо проведут время».

Пока ситуация в Мексике не выглядит критичной. «На большей части территории страны жизнь протекает в обычном режиме», — написала в соцсетях президент страны Клаудия Шейнбаум. ESPN также сообщил, что сегодня Мексика планирует провести товарищеский матч со сборной Исландии на стадионе «Коррегидора» в Керетаро.