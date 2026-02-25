Украинский скелетонист потребовал отставки президента МОК

Украинец Гераскевич призвал атлетов к протестам и потребовал отставки Ковентри
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, призвав ее покинуть занимаемую должность. Его слова приводит Sportarena.
«Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность. Она полностью завалила Олимпийские игры. Потому что тем скандалом, который создал МОК, они отвлекли очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. Нужно формировать коалицию вокруг Украины. Чтобы если мы бойкотировали, то бойкотировали не сами», — сказал Гераскевич.
Гераскевич был дисквалифицирован за несколько минут до старта после личной встречи с главой МОК Кирсти Ковентри. Фристайлистке Екатерине Коцар также было запрещено использовать шлем с надписью. А шорт-трекист Олег Гандей стал третьим украинским спортсменом на Олимпиаде, которому запретили выступать в своем шлеме.