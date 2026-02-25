Украинский скелетонист потребовал отставки президента МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, призвав ее покинуть занимаемую должность. Его слова приводит Sportarena.

© Соцсети

«Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность. Она полностью завалила Олимпийские игры. Потому что тем скандалом, который создал МОК, они отвлекли очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. Нужно формировать коалицию вокруг Украины. Чтобы если мы бойкотировали, то бойкотировали не сами», — сказал Гераскевич.

Гераскевич был дисквалифицирован за несколько минут до старта после личной встречи с главой МОК Кирсти Ковентри. Фристайлистке Екатерине Коцар также было запрещено использовать шлем с надписью. А шорт-трекист Олег Гандей стал третьим украинским спортсменом на Олимпиаде, которому запретили выступать в своем шлеме.