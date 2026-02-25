$76.6390.58

Инфантино об общении с Трампом: «Его сыну нравится футбол, так что у меня есть союзник. Дональд быстро осознал важность ЧМ, он нам очень помогает»

Глава ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос об отношении президента США Дональда Трампа к футболу.

Президент ФИФА рассказал об общении с Трампом
«Ему нравится футбол, но его сыну Бэррону – еще больше, так что у меня есть союзник, который помогает убедить его. Но правда в том, что Трамп очень быстро осознал важность такого события, как чемпионат мира по футболу, его важность для мира, и он нам очень помогает», – сказал Инфантино.
