Экс-члену совета директоров «Локомотива» грозит 12 лет строгого режима

Прокурор попросил назначить бывшему члену совета директоров «Локомотива» Липатову 12 лет лишения свободы
Прокурор попросил судью Одинцовского городского суда Московской области назначить бывшему председателю совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергею Липатову 12 лет лишения свободы за преступление, совершенное в 2002 году.
Ранее представитель Одинцовского городского суда Московской области сообщил «Матч ТВ», что Липатов признал вину по делу о подстрекательстве к убийству. Липатова обвиняют в подстрекательстве к убийству, совершенному по найму группой лиц (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие предполагает, что Липатов заплатил за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения РФ Александра Фоминова в 2002 году.
Во время судебного заседания адвокаты сообщили, что к делу приобщили телеграмму Липатова супруге и дочери Фоминова, также будет приобщена квитанция о возмещении морального вреда.
— Прошу назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — передает слова прокурора корреспондент «Матч ТВ».
Липатов, помимо руководящих должностей в «Локомотиве», занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем «Межтрастбанка».