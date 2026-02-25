Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» заплакал, смотря видео про макаку

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер «Чичарито» Эрнандес эмоционально отреагировал на видео про обезьяну Панча.

Детеныша японской макаки, который живет в зоопарке Итикавы, отвергла его мать сразу после рождения. Сородичи долго не принимали его в стаю и часто нападали на него. Много времени Панч проводит с игрушечным орангутаном. Видео с ним стали популярными в соцсетях.

Чичарито заплакал, смотря видео с Панчем.

«Панч тронул нас, потому что он сильный и настоящий. Он пытается защитить себя, сам не зная как, и все мы когда-то делали это. В нем нет злобы, только эмоции, невинность и желание существовать. Он учит нас, что можно глубоко переживать, не жалуясь, что можно распознать неприятие, не становясь жертвой, что можно защитить свое сердце, не закрывая его. Меньше думайте «что они со мной сделали?» и больше задавайтесь вопросом «что мне с этим делать?» – написал мексиканец.

Последним клубом Хавьера Эрнандеса была «Гвадалахара», за которую он выступал с января 2024 года по декабрь 2025-го.