Задержанный в Уфе игрок ЦСКА Агапов рассказал свою версию произошедшего

Журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале привел слова футболиста московского ЦСКА Ильи Агапова, который рассказал свою версию с его задержанием в Уфе.

«Врет Илья или нет, но, с его слов, было так. Он с утра вышел в Уфе на медосмотр. Сначала вызвал такси — оно не приехало. Решил: пройду два квартала. В мороз околел, и зашел по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку…» — написал он.

Согласно опубликованной в СМИ информации, в ночь на 25 февраля спортсмен в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы и начал угрожать охраннице, которая находилась на своем посту. Женщина вызвала Росгвардию, и игрок был задержан. При этом свой поступок Агапов объяснить не сумел и провел ночь в отделении полиции.

25-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина», он выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2». В 2022 году он подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом», а в зимнее трансферное окно 2023 года стал игроком московского ЦСКА. Однако закрепиться в основе он не сумел — в 2025 году он играл в аренде в «Пари НН» и тольяттинском «Акроне», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».

Уфимская команда не так давно вернулась со сборов, которые проводила в Турции. «Уфа» выступает в Первой лиге и идет на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков после 21 сыгранного матча.