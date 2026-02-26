Бывший президент ФИФА заявил о диктатуре в организации

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил о диктатуре в организации. Его слова приводит Bild.

«[Джанни] Инфантино правит как "король-солнце". Я слышал от людей в ФИФА, что он не хочет, чтобы его приветствовали, когда он появляется в штаб-квартире. Никому не разрешается ездить с ним в лифте. Он полностью отгородился», — заявил Блаттер.

Бывший глава ФИФА раскритиковал нынешнюю систему управления организацией. «Это диктатура! Она состоит только из своего президента Инфантино. Совет ФИФА с почти 40 членами ничего не решает», — отметил он.

Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год. В последний год работы он оказался замешан в коррупционном скандале. По его итогам функционера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Его место в ФИФА в 2016 году занял Инфантино, который до сих пор возглавляет организацию.

В начале февраля этого года Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что ФИФА обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — отметил функционер.