Фигурист Наумов рассказал о жизни после гибели родителей

Американский фигурист Максим Наумов рассказал, как живет после смерти своих родителей, фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

Шишкова и Наумов погибли в авиакатастрофе в январе прошлого года.

По словам фигуриста, трагедия оказала большое влияние на него. После произошедшего он сразу взялся за работу: Наумов отметил, что хотел продолжить дело своих родителей. Он добавил, что ему нужно было искать позитив в привычных вещах.

Сейчас спортсмен живет в доме родителей. Наумов признался, что сначала ему было трудно находиться в месте, где когда-то каждый день проводили его родители.

— Иногда я захожу к ним в комнату и просто сижу, думаю. Я глаза закрываю и, знаешь, общаюсь с ними, вспоминаю. Это мне помогает. Стараюсь делать так раз в неделю или раз в две недели, час или полчаса посидеть и расслабиться, отдохнуть, почувствовать какой-то момент с ними. Я смотрю на фотографии, теперь мне не грустно, наоборот, у меня всегда появляется улыбка, когда я вспоминаю моменты, проведенные вместе, — признался фигурист в интервью «ДоброFON».

30 января 2025 года самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта в Вашингтоне. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

1 февраля стало известно, что Шишкову и Наумова похоронят в США. «Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал со списком всех россиян, погибших в этой авиакатастрофе.

Позже Максим Наумов рассказал, что перед рейсом родители связались с ним и сказали очень важные для него слова. Теперь он продолжает семейное дело и тренирует детей, наставником которых был его папа.