В США надеются на полноценное участие России в ОИ-2028

Специальный представитель президента США по вопросам глобального партнёрства Паоло Замполли прокомментировал перспективы участия российской сборной в Олимпийских играх 2028 года, которые примет Лос-Анджелес.

«Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе будут представлять не только спортивное мастерство, но и непреходящие идеалы мира, честной игры и глобального сотрудничества. Я искренне надеюсь, что к тому времени международная обстановка позволит создать условия, при которых все страны смогут в полной мере участвовать в соревнованиях», – заявил Замполли.

Зимние Олимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Россию на турнире представляли 13 спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Единственную награду в копилку принёс ски-альпинист Никита Филиппов (серебро).

Очередные летние Олимпийские игры состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе.