Журова призвала наказать украинских судей

Журова призвала наказать судей с Украины, не пожавших руку футзалисту из РФ
Украинских судей, не пожавших руку российскому игроку португальского "Спортинга" Ивану Чишкале в матче футзальной Лиги чемпионов с "Бенфикой", нужно дисквалифицировать. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее ТАСС сообщал, что "Спортинг" после первого четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов против "Бенфики" направил жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за действий обслуживавших встречу Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка, которые отказались пожать руку Чишкале.
"Это типичная дискриминация, - сказала Журова. - И за эту дискриминацию по национальному признаку должны быть соответствующие санкции. Понятно, что украинские судьи испугались, как мы видели это много раз по украинским спортсменам, которые также боятся даже находиться рядом с россиянами. Но уж будучи судьей не соблюсти правила fair play и джентльменства - это уже слишком".