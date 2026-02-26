Журова призвала наказать украинских судей

Украинских судей, не пожавших руку российскому игроку португальского "Спортинга" Ивану Чишкале в матче футзальной Лиги чемпионов с "Бенфикой", нужно дисквалифицировать. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее ТАСС сообщал, что "Спортинг" после первого четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов против "Бенфики" направил жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за действий обслуживавших встречу Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка, которые отказались пожать руку Чишкале.