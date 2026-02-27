Украинского чемпиона мира по шашкам мобилизовали в штурмовики

Чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали и отправили в штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады Георгия Мазурашу.

© Газета.Ru

«Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовики», — говорится в Telegram-канале информационного портала «Страна.Ua».

Аникееву 42 года, он является международным гроссмейстером и заслуженным мастером спорта Украины. В 2004 году он выиграл чемпионат мира по классическим шашкам, в 2023 году выиграл чемпионат мира по международным шашкам в классической программе.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении трансформировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) по примеру России.