Объявлен приговор экс‑главе совета директоров «Локомотива»

Одинцовский городской суд Московской области приговорил бывшего главу совета директоров «Локомотива» Сергея Липатова к 10 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству, передает корреспондент «Матч ТВ» из зала заседания.

Ранее Липатов признал вину по делу о подстрекательстве к убийству, совершенному по найму группой лиц (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

— Липатов признан виновным в совершении преступления, наказание сроком 10 лет с отбиванием в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток, — передает слова судьи корреспондент «Матч ТВ».

Липатов после слов судьи сказал, что приговор ему понятен.

Следствие считает, что Липатов заплатил за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения РФ Александра Фоминова в 2002 году. Прокурор просил назначить Липатову 12 лет лишения свободы.

Липатов, помимо руководящих должностей в «Локомотиве», занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем «Межтрастбанка».