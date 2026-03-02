Единственному российскому призеру ОИ-2026 подарят квартиру

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале заявил, что ски-альпинист Никита Филиппов, ставший единственный призером от России на Олимпийских играх 2026 года, получит в подарок квартиру в Петропавловске-Камчатском.

© Газета.Ru

«Никита Филиппов получит от Камчатского края квартиру в новостройке в Петропавловске. Ключи вручим в торжественной обстановке, как только он вернется домой после завершения весеннего цикла соревнований», — написал Солодов.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Ранее Филиппов заявил, что хотел бы больше медалей для России на ОИ-2026.