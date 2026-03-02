Губерниев подколол МОК и ФИФА за отсутствие реакции на действия США

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался об отсутствии реакции международных организаций на агрессивную политику США против Ирана.

«Почему молчат скандинавские лыжники и биатлонисты? Неужели не осудят американскую военщину? МОК и ФИФА? А по аналогии с отстранением белорусов без сомнения выкинут из турниров всех союзников США по операции в Иране! И конечно, США!» — написал Губерниев.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.