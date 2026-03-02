Болельщик «Спартака» убил болельщика «Динамо»

Москвич зверски разделался с другом, болевшим за другую футбольную команду

© Московский Комсомолец

Как стало известно "МК", убийца и его жертва жили вместе в квартире на Малой Черкизовской с 2019 года. Познакомились они на улице на фоне общего интереса к алкоголю. С тех пор безработный Егор (имена изменены) жил на пенсию хозяина квартиры Алексея, прикованного к инвалидному креслу, помогал тому передвигаться и ходил в магазин за водкой и едой для них обоих. Приятели в целом вели маргинальный образ жизни и каждый день пили алкоголь. Они часто ссорились, и Егор иногда вёл себя агрессивно. В такие моменты Алексей хотел выгнать его из квартиры, но физически не мог этого сделать. Тем не менее, когда обеспокоенный житель дома вызвал для него социальные службы, Алексей отказался от помощи и сказал, что за ним ухаживает его друг. Хозяйством Егор, судя по всему, не занимался — соседи жаловались на неприятный запах, исходящий от квартиры, на тараканов и на то, что жильцы выливали помои и мочу прямо из окон. Сосед снизу даже оплатил дезинфекцию от насекомых, с тех пор жалоб стало меньше.

Однако в сентябре 2025 года запах в подъезде стал невыносимым. Жильцы обратились к коммунальщикам, чтобы те устранили проблему. На место выехала техник жилищника, полагавшая, что причиной зловония стали неполадки с мусоропроводом. Но она вскоре поняла, что источником запаха является квартира Алексея. Дверь в неё была открыта. Более того, она даже не запиралась, потому что на месте замка зияла дыра. Женщина вошла внутрь и увидела двух мужчин — один сидел на стуле, а второй, весь почерневший и укрытый одеялом, лежал на полу. На грудь последнему зачем-то был поставлен кирпич. Сотрудница коммунальной службы спросила, что с ним. "Спит" — ответил ей незнакомец. Об увиденном женщина доложила начальству, и те вызвали экстренные службы. Как оказалось, 64-летний владелец жилья был мертв уже несколько дней, а смерть наступила от многочисленных травм, нанесённых его соседом по квартире. Егор не оказывал сопротивления правоохранителям, но его поведение было крайне странным. Когда приехал участковый, тот в какой-то момент спустил штаны до колен, показав половые органы.

На допросе Егор объяснил, что желание убить собутыльника у него появилось во время совместного просмотра футбольного матча. Друзья стали спорить о том, какая команда лучше, потому что Егор болел за "Спартак", а Алексей — за "Динамо". Егор не сдержался и ударил приятеля несколько раз. Но на этом не остановился — друг раздражал его так сильно, что Егор взял топор и ударил Алексея обухом по голове, после чего тот потерял сознание. Затем он ещё и исполосовал товарища кухонным ножом. После этого Егор включил утюг и стал обжигать «подошвой» грудь жертвы. Судмедэкспертиза также показала, что некоторые травмы были нанесены трупу уже после смерти.

В ходе следствия на допрос была вызвана дочь убийцы, которая поделилась некоторыми фактами из жизни отца. Она рассказал, что Егор никогда не работал официально, а в молодости лечился в клинике от неврозов. В 90-е он занимался перепродажей автомобилей. После армии её отец привлекался к уголовной ответственности и был направлен на принудительные работы в Ярославль, где и познакомился с её матерью. В начале нулевых Егор расстался с женой, купил квартиру, заложил ее, чтобы раскрутить бизнес, но прогорел и остался без единственного жилья. Дочь отозвалась о нём, как о добром человеке, который любит свою семью, но временами может вести себя агрессивно. В последние 10 лет Егор стал сильно выпивать, что отразилось на его здоровье. У него перестала функционировать рука, язык начал заплетаться, а речь стала односложной. О себе отец особо не рассказывал и родные не знали, где он и в каких условиях живёт.

Психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает от болезни, которая развилась у него на фоне постоянной алкогольной интоксикации. За свои действия в момент совершения преступления отвечать он не может. В этот понедельник Мосгорсуд освободил 63-летнего мужчину от уголовной ответственности и направил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.