Выяснилось, покажут ли Паралимпиаду-2026 в России

Международный Паралимпийский комитет (IPC) не смог реализовать телевизионные права показа Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо на территории России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, IPC самостоятельно решил отказаться от идеи продажи ТВ-прав.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.