Лавров высказался о возможных санкциях в спорте против США и Израиля

Глава МИД России Сергей Лавров назвал очевидным, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не введут санкции против спортсменов из США и Израиля.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.