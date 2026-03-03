Лавров высказался о возможных санкциях в спорте против США и Израиля

Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал очевидным, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не введут санкции против спортсменов из США и Израиля.
28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.
«Задавали неоднократно вопрос о том, как сейчас Международный паралимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения или нет. Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования... Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», – сказал Лавров на пресс-конференции.
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»