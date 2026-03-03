Роналду не покидал Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду не покидал Эр-Рияд на фоне ударов по городу из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Филиппо Риччи на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, португальский форвард продолжает оставаться в Эр-Рияде, а не улетел в Мадрид на частном самолёте, о чём ранее писали СМИ.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.