Живущий в Дубае Фердинанд высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Живущий в Дубае Фердинанд о конфликте на Ближнем Востоке: «Страшно, когда слышишь ракеты, истребители. В первую ночь мы спали в подвале. Моя студия превратилась в мой бункер»
Проживающий в Дубае Рио Фердинанд поделился впечатлениями от ситуации на фоне ближневосточного конфликта.
«Страшно, когда слышишь, как над нами пролетают ракеты, самолеты и истребители — я даже не знаю, что там, – и раздаются мощные взрывы. Мы не знаем, что именно происходит, потому что у нас нет подробностей. Важно объяснять детям, что происходит, и помогать им справляться с этим моментом. Особенно когда ты глава семьи. Стараешься оставаться спокойным и держать всех остальных в таком же состоянии. Честно говоря, ребята, ситуация была довольно пугающей, но в то же время, как ни странно, я чувствовал себя в полной безопасности и под защитой. Моя студия превратилась в мой бункер. В первую ночь, когда начался весь этот шум, нам посоветовали спуститься в подвал, и мы спали там с одеялами и всем необходимым. Мы используем это пространство с умом», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в ролике на своем канале.