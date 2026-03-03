Дегтярёв прокомментировал заявление МОК об объединении вокруг спорта

Это обращение можно рассматривать как сигнал к скорому снятию ограничений с российских атлетов, заявил министр спорта РФ.

«Утверждение Международного олимпийского комитета о том, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир, справедливо и даже революционно. Спорт должен и дальше служить маяком надежды, для всех атлетов. Он должен наконец засиять и для российских и белорусских спортсменов», — написал глава ведомства на своей странице в соцсети Х.

По словам Дегтярёва дискриминация по национальному признаку, которая сохраняется годами на фоне десятков конфликтов по всему миру, лишает миллионы молодых спортсменов их мечты.

Во вторник в МОК заявили, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями.