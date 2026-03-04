Российская конькобежка назвала питание на Олимпиаде безвкусным

Питание у спортсменов на Олимпийских играх в Италии было качественным, но безвкусным. Об этом в интервью ТАСС рассказала конькобежка Анастасия Семенова.

"Питание там было не очень хорошим, - сказала Семенова. - Нет, оно было хорошим. Качество продуктов было потрясающее. Но однообразным, оно было безвкусным. Потому что оно было сделано таким образом, чтобы каждый человек мог его сделать под себя. То есть ты солил, перчил сам для себя. Это были полностью пустые, просто приготовленные, теплые продукты".

Собеседница агентства также призналась, что больше всего ей хотелось поесть во время Олимпиады домашнее картофельное пюре.

Семенова на Олимпиаде не смогла квалифицироваться в финал масс-старта. Игры проходили с 6 по 22 февраля.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 5 марта.