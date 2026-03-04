Ботинки легендарного рестлера Халка Хогана продали за рекордную сумму

На аукционе Heritage Auctions за сумму в $ 1,037 млн были проданы сапоги легендарного рестлера Халка Хогана, в которых он выступил на первом в истории крупнейшем шоу WrestleMania I.

На ботинках оставлена фраза самого Халка:

«Это мои настоящие ботинки с моей настоящей кровью на них из MSG, Халк Хоган».

В поединке, который прошёл на «Мэдисон Сквер Гарден» 31 марта 1985 года Хоган в команде с Мистером Ти победил Родди Пайпера и Пола Орндорффа.

Одним из претендентов на покупку ботинок был нынешний рестлер WWE Логан Пол, о чём он сообщил в социальной сети Х. Логан остановился на аукционе на сумме $ 1,021 млн.

Халк Хоган скончался летом 2025 года.