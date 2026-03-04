На Паралимпиаде может прозвучать гимн России

Международный Паралимпийский комитет (IPC) пообещал сопроводжать победы российских атлетов на предстоящих Играх 2026 года в Италии гимном. Об этом сообщает Metaratings.

Также россиянам разрешили участвовать в официальных мероприятиях Паралимпиады-2026.

«Спортсмены могут присутствовать на церемониях открытия и закрытия, выступать в национальной форме, а соответствующий гимн будет исполнены в случае победы российского атлета», — говорится в заявлении пресс-службы.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.