Экс-министр спорта РФ: с МОК пора поговорит жестко

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков поделился мнением о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

«Сейчас МОК последователен в соответствии с олимпийской хартией. А по отношению к России поступили совершенно иначе. Объяснение санкций против российского спорта было притянуто за уши. МОК надо было хоть как-то обосновать отстранение России. Надеюсь, что Международный олимпийский комитет признает свою ошибку в отношении нас и будет последователен до конца. Теперь у нас есть аргументы для того, чтобы дальше продолжать диалог с ними. Хотя хватит уже вести диалог с МОК и международными спортивными федерациями, нам пора давить на них и говорить с ними более жестко», — сказал Колобков.

Ранее вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции против Исламской республики. В ответ вооруженные силы Ирана сообщили о нанесении ударов по военным базам США и Израиля. Сообщения о взаимных ударах поступали от официальных ведомств и телеканалов, а также сопровождались заявлениями правительств и военных структур сторон конфликта.

На фоне этих событий в Международном олимпийском комитете прокомментировали вопрос возможных санкций в отношении стран-участниц конфликта. В заявлении МОК было подчеркнуто, что принцип нейтралитета организации должен служить «маяком надежды для мира, потрясенного конфликтами и трагедиями, где гибнут люди». Также в коммюнике МОК отмечено, что «резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией».

Резолюции об олимпийском перемирии традиционно выносятся на международные площадки и носят рекомендательный характер; они направлены на призыв к прекращению боевых действий и обеспечению безопасных условий для проведения спортивных состязаний. В то же время решения о введении международных или национальных санкций принимаются государствами и профильными международными институтами и регулируются соответствующими юридическими процедурами и политическими механизмами.

МОК в своих публичных комментариях сосредоточил внимание на роли нейтралитета и на юридическом статусе резолюции об олимпийском перемирии.