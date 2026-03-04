Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что американцев никогда не отстранят от соревнований.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал вводить санкций, несмотря на действующее олимпийское перемирие.
«Отстранит ли МОК США после событий в Иране и на Ближнем Востоке? Их никто никогда не отстранит. Американцы считают себя хозяевами земного шара. А нас везде дисквалифицируют. Потому что мы отстали во всём на 100 лет», – сказал Тихонов.
