Тихонов: американцев никто никогда не отстранит

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что американцев никогда не отстранят от соревнований.

© Sports.ru

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал вводить санкций, несмотря на действующее олимпийское перемирие.