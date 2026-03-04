МПК разочарован бойкотами Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет (МПК) разочарован решением сборных ряда стран пропустить церемонию открытия Игр в Италии по политическим причинам. Об этом ТАСС заявил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.

Ранее делегации нескольких стран заявили о бойкоте церемонии открытия Игр после допуска российских спортсменов. Церемония открытия пройдет 6 марта.

"Национальные паралимпийские комитеты не обязаны присутствовать на церемонии открытия, поскольку причин для этого может быть несколько. В прошлом году несколько национальных паралимпийских комитетов сообщили МПК о своей неявке по причинам, связанным с результатами соревнований, - спортсмены в четырех из шести видов спорта должны были соревноваться на следующее утро начиная с 9:30. Хотя МПК разочарован тем, что восемь национальных паралимпийских комитетов не смогут присутствовать на церемонии по политическим причинам, мы уважаем их решение", - сказал Спенс.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Российские спортсмены выступят с национальной символикой. Игры завершатся 15 марта.