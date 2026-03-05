Власти Франции не посетят церемонию открытия Паралимпиады

Франция не будет направлять представителя правительства на церемонию открытия Паралимпиады в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под флагами своих стран. Об этом заявила министр спорта республики Марина Феррари.

"Таким образом мы выражаем наше несогласие с позицией [Международного паралимпийского комитета], которая была утверждена", - приводит агентство AFP комментарий главы ведомства.

По ее словам, то же самое касается и церемонии закрытия Паралимпиады.

Ранее председатель Французского паралимпийского и спортивного комитета (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр заявила, что не будет следовать решению ряда стран, отказавшихся от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр из-за присутствия на ней российских и белорусских спортсменов.

Международный паралимпийский комитет пригласил шесть российских и четырех белорусских спортсменов для участия в Паралимпиаде, которая пройдет с 6 по 15 марта в Италии. Они выступят под флагами своих стран. Как ранее подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия считает, что любой спорт, в том числе и паралимпийский, должен быть свободным от политики.