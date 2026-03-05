Глава ПКР рассказал о скверных условиях проживания паралимпийцев в Италии

«Задымилась проводка. Специалисты приехали, пожарные». Глава ПКР Рожков — об условиях проживания паралимпийцев в Италии
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что условия проживания для паралимпийцев в Италии еще не доведены до ума.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Россияне смогут выступать с флагом и гимном.
— Наши спортсмены проживают в Кортина‑д’Ампеццо. Места проживания не могут сравниться с теми, что были у нас в Сочи. Еще не доведены до ума. У многих делегаций есть претензии. Мы вчера разместили наших сноубордистов — задымилась проводка. Слава богу, ярко выраженного пожара не было. Специалисты приехали, пожарные. Полночи пытались разобраться. Такие проблемы не только у нас, — передает слова Рожкова корреспондент «Матч ТВ».
