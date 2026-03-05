Глава ПКР рассказал о скверных условиях проживания паралимпийцев в Италии

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что условия проживания для паралимпийцев в Италии еще не доведены до ума.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Россияне смогут выступать с флагом и гимном.