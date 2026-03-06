Министр спорта РФ прокомментировал бойкоты Паралимпиады

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что европейские страны, которые намерены бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр, участвуют в политическом шоу Украины.

«Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не придут на церемонию открытия. Кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи — по графику еще не прибудут в Италию. Из всего это делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские стороны просто пляшут под дуду Украины», — заявил Дегтярев.

Ранее украинский МИД вместе с министерством спорта заявили о пропуске церемонии открытия Игр, если организаторы не откажут в участии российским и белорусским атлетам, выступающим с государственной символикой. Позже к бойкоту присоединились Чехия, Финляндия, Нидерланды и Германия.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.